В Саратовской области 22-летнего парня насмерть придавило плитой

Двое 22-летних парней оказались под бетонной плитой во время разбора здания в Саратовской области. Один из них погиб, второй получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщил председатель комитета региональной безопасности Саратовской области Юрий Юрин, сообщение о происшествии поступило в службу 112 в 14:52. Несчастный случай произошёл в Екатериновке на улице 50 лет Октября.

Во время работ по разбору здания на парней обрушилась плита. Оба пострадавших — 2004 года рождения.

Один молодой человек погиб на месте. Второго доставили в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели областной службы спасения, бригада скорой помощи, сотрудники полиции и Следственного комитета. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в башкирском селе Зубово четырёхлетний ребёнок пострадал после падения забора в парке «Семьи и верности». Семья обратилась в травмпункт, откуда малыша направили на дополнительное обследование; местные жители утверждают, что обрушившаяся конструкция до сих пор лежит на земле, а ответственные за её обслуживание не реагируют на обращения.