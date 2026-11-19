В Саратовской области подросток оказался в реанимации после употребления грибов, купленных родителями. По данным Telegram-канала SHOT ПРОВЕРКА, состояние девочки оценивается как стабильно тяжёлое.

Накануне госпитализации семья приобрела подберёзовики. После того как девочка поела грибы, у неё появились признаки острого отравления. Подростка доставили в Энгельсскую городскую клиническую больницу № 1.

Врачи оценили состояние пациентки как тяжёлое. Позднее девочку перевели в областную детскую больницу, где она сейчас находится под наблюдением специалистов в отделении реанимации.

По информации SHOT ПРОВЕРКИ, медики характеризуют состояние школьницы как стабильно тяжёлое. О том, где именно родители приобрели грибы и проводилась ли экспертиза продукта, пока не сообщается.

Медики предупреждают, что опасность могут представлять даже съедобные лесные грибы. Особенно это касается старых, червивых экземпляров, а также грибов, собранных вблизи автомобильных дорог. Детям специалисты рекомендуют не давать лесные грибы.

При появлении первых признаков отравления необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью. Промедление в подобных случаях может привести к серьёзным последствиям для здоровья.