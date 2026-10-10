В СДПГ защитили Шрёдера после визита к Путину в Москву

Внешнеполитический эксперт Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер отверг критику в адрес бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера после его поездки в Москву. По словам политика, контакты экс-канцлера с президентом России Владимиром Путиным могут использоваться для диалога.

«Шрёдер может открывать двери к Путину. Если его визит хотя бы на миллиметр способствовал миру, то он был успешным», — заявил Штегнер в интервью Tagesspiegel.

Он подчеркнул, что Шрёдер находился в Москве как частное лицо. По словам Штегнера, бывший канцлер остаётся одним из немногих немецких политиков, имеющих прямой доступ к российскому президенту.

Поездка Шрёдера вызвала резкую реакцию у части немецких политиков. Сопредседатели региональных отделений СДПГ в Баден-Вюртемберге и Баварии Робин Мезарош и Себастьян Ролофф потребовали вновь рассмотреть вопрос об исключении бывшего канцлера из партии.

При этом сами инициаторы признали, что добиться исключения будет сложно. Ранее, в 2022–2023 годах, подобные попытки уже предпринимались, однако партийная комиссия в Ганновере тогда не нашла оснований считать, что Шрёдер нарушил устав СДПГ.

Ранее Life.ru сообщал, что Шрёдер подвергся критике в Германии за встречу с Путиным в Москве. Ряд немецких политиков резко осудил визит бывшего канцлера и его участие во встрече с российским президентом. При этом в СДПГ оценки поездки Шрёдера разделились.