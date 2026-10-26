В семье девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой родился 10-й ребёнок — ему дали необычное имя

В семье Евгения и Натальи Тепляковых, прославившейся благодаря необычным образовательным достижениям старшей дочери Алисы, родился десятый ребёнок. Многодетные родители вновь стали мамой и папой мальчика, которому дали редкое имя Градош. Радостной новостью Евгений поделился в социальных сетях, опубликовав первое фото малыша.

«Друзья, представляем вам Градоша! Заводим новых Алис», — написал счастливый отец.

О предстоящем пополнении Тепляков рассказал ещё в июле. Тогда он сообщил подписчикам своего блога «Учимся с Алисой», что супруга Наталья ждёт десятого ребёнка. Подробности родов и самочувствие женщины после появления малыша на свет семья пока не раскрыла.

Выбор необычного имени не стал неожиданностью для тех, кто следит за жизнью Тепляковых. Среди детей супругов есть Хеймдалль, Айлунг, Фейлунг, Тесей, Сулейман и Альрик Финист Ольрион.

Широкую известность семья получила благодаря старшей дочери Алисе. В восемь лет девочка сдала ЕГЭ, а в девять поступила на факультет психологии МГУ. Позднее другие дети Тепляковых также начали осваивать школьную программу в ускоренном темпе по методике отца.

Теперь в семье подрастают десять детей. Сам Евгений продолжает рассказывать об их обучении и повседневной жизни в социальных сетях.