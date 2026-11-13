Фонд Брижит Бардо планирует открыть для посетителей особняк актрисы в Сен-Тропе на юге Франции. Первые экскурсии по владению, где звезда французского кино провела последние годы жизни, рассчитывают организовать летом 2027 года. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Бардо приобрела виллу «Ла-Мадраг» в 1958 году. После завершения кинокарьеры она сделала эту недвижимость своим главным убежищем от публичной жизни и прожила там до смерти 28 декабря 2025 года.

«Мы хотим создать впечатление, что всё осталось так, как будто она ушла вчера или как будто она нас ждёт», — рассказал представитель фонда.

Перед приёмом гостей владение приведут в порядок. На территории находятся главное здание, небольшой гостевой дом и бывший дом смотрителя, который в последние годы жизни актрисы использовался как офис. Также в имении есть бассейн, причал и частный пляж.

Превращать виллу в полноценный музей фонд пока не планирует. Вместо этого посетителей намерены принимать небольшими группами и только по предварительной записи. Такой формат позволит сохранить уединённую атмосферу места и не создавать неудобств для владельцев соседних домов.

Добраться до «Ла-Мадраг» непросто: особняк находится в удалённой части коммуны, а узкая дорога, ведущая к нему, постепенно переходит в просёлочную. Общественный транспорт туда не ходит. Поэтому организаторы намерены ограничить поток туристов.