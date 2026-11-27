В России запустили программу профессиональной переподготовки депутатов Госдумы из числа ветеранов СВО. Обучение стартовало 27 ноября в мастерской управления «Сенеж». Данная программа реализуется по поручению президента Владимира Путина.

Программа получила название «Парламентский старт». Её участниками стали 39 впервые избранных депутатов от трёх парламентских партий — «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России». Среди слушателей — 16 Героев России и 28 кавалеров ордена Мужества.

«Это своего рода «курс молодого депутата», по аналогии с «курсом молодого бойца», главная цель которого — помочь им научиться защищать интересы граждан и страны при помощи всех доступных парламентских инструментов», — рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Программу разработала Высшая школа государственного управления Президентской академии. Как пояснил ректор вуза Алексей Комиссаров, особое внимание уделят законотворчеству, парламентскому контролю, взаимодействию с избирателями и развитию коммуникативных навыков.

Обучение разделено на семь трёхдневных модулей. Каждый из них предусматривает теоретические занятия, решение практических задач и развитие навыков публичных выступлений. К работе с депутатами привлечены представители администрации президента, Госдумы и Совета Федерации.

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин пояснил, что парламентарии смогут применять полученные знания непосредственно в депутатской деятельности. Оценивать результаты обучения будут с помощью тестирования и симуляций рабочих ситуаций.

Герой России, первый заместитель председателя думского комитета по социальной политике и делам ветеранов Владимир Сайбель рассказал, что после избрания уже приступил к работе над федеральным бюджетом и рассмотрению обращений граждан. По его мнению, парламентариям необходимо выявлять системные причины проблем избирателей.

Герой России, член комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Эдуард Казымов сообщил, что намерен освоить инструменты подготовки законодательных инициатив и применения искусственного интеллекта в парламентской деятельности. Герой России, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая, в свою очередь, рассчитывает углубить знания законодательной техники и развить навыки анализа социально-экономических последствий принимаемых решений.

Ранее Life.ru сообщал, что сослуживцы Героя России Михаила Тамбовцева подали заявки на участие в третьем потоке программы «Время героев», последовав его примеру. Впервые программа ориентирована на участников и ветеранов СВО без законченного высшего образования. Обучение продлится три года, по его итогам выпускники получат диплом Президентской академии. Приём заявок завершится 25 января 2027 года.