В Сербии завершился дополнительный этап парламентских выборов, от которого зависит официальное подведение итогов голосования и формирование нового правительства. В воскресенье, 1 ноября, избирательные участки закрылись в 53 населённых пунктах страны. Повторно проголосовать могли более 24 тысяч граждан. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Голосование продолжалось с 7:00 до 20:00 по местному времени. Всего в списки избирателей на этих участках внесли 24 438 человек. Решение о повторном проведении выборов приняла Республиканская избирательная комиссия (РИК) после выявления проблем с подсчётом голосов и признания результатов недействительными на отдельных участках.

Причиной пересмотра итогов стали нарушения и невозможность достоверно установить результаты первоначального голосования, состоявшегося 25 октября. В частности, на 31 участке комиссии не смогли определить итоги выборов, ещё на 22 участках голосование было аннулировано.

Таким образом, повторная процедура охватила 53 избирательных участка. При этом в выборах участвовали 18 политических списков, девять из которых представляли национальные меньшинства.

Согласно предварительным данным РИК, полученным после обработки результатов с 8 338 из 8 392 участков, лидирует оппозиционный «Студенческий список» с результатом 53,04% голосов. Список «Александар Вучич — Объединённая Сербия» получил 38,97%.

Повторное голосование должно завершить процедуру определения результатов на всех избирательных участках. Только после этого избирательные органы смогут официально подвести итоги парламентской кампании и перейти к процедуре формирования нового состава Народной скупщины.

Окончательное распределение депутатских мандатов будет определено после завершения предусмотренных законом избирательных процедур.