Память о русском военачальнике, который почти 150 лет назад отправился на помощь Сербии, увековечили в самом городе Ягодина. Одной из улиц здесь присвоили имя генерала Михаила Черняева, командовавшего сербскими войсками во время войны с Османской империей.

Черняев приехал в Сербию в 1876 году по приглашению местных властей и добровольно возглавил силы страны на Моравском фронте — одном из ключевых направлений боевых действий.

«Открытие улицы генерала Черняева стало ещё одним проявлением бережного отношения в Сербии к памяти о нашем историческом боевом братстве», — отметили в российском диппредставительстве.

На церемонии присутствовали представители посольства России и Русского дома в Белграде, руководство Ягодины и местные жители. Новое название стало частью более масштабных мероприятий, посвящённых участию русских добровольцев в Сербско-турецкой войне 1876–1877 годов.

5 октября в Русском доме в Белграде открылась выставка «За други своя». Один из центральных её героев — полковник Николай Раевский, погибший в бою с турками и ставший прототипом графа Вронского в «Анне Карениной».

Всего во время войны на Балканы отправились от 4 до 5 тысяч русских добровольцев. Более половины из них погибли.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин отметил позицию Сербии, которая отказалась присоединяться к антироссийским санкциям. Президент назвал подход Белграда сдержанным и подчеркнул, что Москва приветствует его позицию по ключевым международным вопросам. При этом Сербия продолжает курс на вступление в ЕС, стараясь сохранять отношения и с европейскими странами, и с Россией.