В Сети появилось фото чемодана с телом убитой женщины в Петербурге
Обложка © Фото © Telegram / Питерский Следком
В Сети появился снимок чемодана, внутри которого обнаружили тело женщины в петербургском Парголово. Фотографию опубликовал телеграм-канал 78.ru. Находку сделали неподалёку от Юкковского ручья.
В сети появились фото чемодана, в котором обнаружили тело убитой в Парголово. Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ
По подозрению в убийстве задержали несовершеннолетнего сына погибшей. Согласно одной из версий, трагедии могла предшествовать ссора между матерью и подростком из-за курения.
Иное объяснение произошедшего предложил родственник семьи. По его словам, мальчик пытался защититься от женщины и в ходе конфликта задушил её. Эти утверждения пока не получили официального подтверждения.
Ранее Life.ru сообщал, что женщина пропала в начале ноября, а позднее её тело обнаружили в чемодане на экологической тропе возле Юкковского ручья в Парголово. Следственный комитет возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Больше новостей о громких уголовных делах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.