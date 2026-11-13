В Сети появился снимок чемодана, внутри которого обнаружили тело женщины в петербургском Парголово. Фотографию опубликовал телеграм-канал 78.ru. Находку сделали неподалёку от Юкковского ручья.

В сети появились фото чемодана, в котором обнаружили тело убитой в Парголово. Фото © Telegram / 78 | НОВОСТИ

По подозрению в убийстве задержали несовершеннолетнего сына погибшей. Согласно одной из версий, трагедии могла предшествовать ссора между матерью и подростком из-за курения.

Иное объяснение произошедшего предложил родственник семьи. По его словам, мальчик пытался защититься от женщины и в ходе конфликта задушил её. Эти утверждения пока не получили официального подтверждения.