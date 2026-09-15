В Сети появилось видео поражения «Ланцетом» украинского самолёта Ил-76

По данным источника, цель обнаружили операторы 26-й отдельной бригады беспилотных систем ВС РФ. После разведки по находившемуся на земле борту направили «Ланцет». Как утверждает канал, военно-транспортный самолёт уже был списан и не использовался для полётов. При этом его оснастили средствами радиоэлектронной борьбы для прикрытия аэродрома.