В Сети появилось видео поражения «Ланцетом» украинского самолёта Ил-76
Обложка © MAX / LOSTARMOUR | Carthago delenda est!
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский военно-транспортный самолёт Ил-76 на территории аэропорта Запорожья. Кадры удара опубликовал канал Lost Armour.
В Сети появилось видео поражения «Ланцетом» украинского самолёта Ил-76. Видео © MAX / LOSTARMOUR | Carthago delenda est!
По данным источника, цель обнаружили операторы 26-й отдельной бригады беспилотных систем ВС РФ. После разведки по находившемуся на земле борту направили «Ланцет». Как утверждает канал, военно-транспортный самолёт уже был списан и не использовался для полётов. При этом его оснастили средствами радиоэлектронной борьбы для прикрытия аэродрома.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сразу две радиолокационные станции украинской ПВО были уничтожены ударами российских беспилотников на юге Украины. Целью операции было ограничить возможности противовоздушной обороны ВСУ. Для поражения объектов применили БПЛА «Герань-4 сикер». Одна станция 35Д6 находилась в районе Одессы, вторая — в населённом пункте Калуга Николаевской области. В военном ведомстве заявили об уничтожении обеих целей.
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