В Севастополе 72-летняя главный бухгалтер двух судоремонтных предприятий решила обеспечить себе солидные выплаты перед выходом на пенсию. По версии следствия, женщина без ведома руководства перечислила на собственный счёт почти пять миллионов рублей под видом зарплаты и компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь ей предстоит ответить за это в суде.

Как сообщили в городской прокуратуре и УМВД, события произошли в августе 2025 года. Бухгалтер имела доступ к банковским счетам организаций, электронным ключам и подписям, что позволяло ей самостоятельно оформлять финансовые документы.

Следствие полагает, что женщина подготовила несколько платёжных поручений на своё имя, хотя законных оснований для таких начислений не было. Банк исполнил распоряжения, и деньги двух предприятий поступили на подконтрольный ей счёт.

Предполагаемая махинация вскрылась, когда сотрудница подала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию. Руководители компаний обнаружили подозрительные переводы и обратились в полицию.

Расследованием занялись сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе следствия бывшая главбух полностью возместила причинённый предприятиям ущерб.

Женщине предъявили обвинение в присвоении денежных средств с использованием служебного положения в особо крупном размере. На время расследования она находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Гагаринский районный суд Севастополя. Вопрос о виновности бывшей сотрудницы и возможном наказании предстоит решить суду.

Ранее Life.ru сообщал о расследовании хищения 24 миллионов рублей бывшим бухгалтером отдела полиции в Ростовской области. По версии следствия, женщина использовала служебное положение для оформления платёжных поручений и переводила предназначенные для зарплат сотрудников деньги на собственные счета. Против неё возбудили дело о присвоении в особо крупном размере, а суд отправил обвиняемую под стражу.