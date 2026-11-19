В Севастополе отразили атаку ВСУ, уничтожив две цели у мыса Херсонес
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Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожив две воздушные цели над морем. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём канале в MAX.
По словам главы города, в отражении атаки участвовали подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Обе цели нейтрализовали в районе мыса Херсонес.
«Нейтрализованы две воздушных цели над морем в районе мыса Херсонес», — написал Развожаев.
Губернатор также обратился к жителям с напоминанием о мерах безопасности. При обнаружении подозрительных предметов он призвал не приближаться к ним и незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб 112.
Развожаев подчеркнул, что спасательные службы принимают такие сообщения и оперативно направляют специалистов к месту обнаружения потенциально опасных находок.
Ранее Life.ru писал об уничтожении беспилотника над морем у Севастополя. Тогда в отражении атаки также участвовали подразделения ПВО и мобильные огневые группы.