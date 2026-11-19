Российские военные отразили атаку ВСУ на Севастополь, уничтожив две воздушные цели над морем. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил в своём канале в MAX.

По словам главы города, в отражении атаки участвовали подразделения противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Обе цели нейтрализовали в районе мыса Херсонес.

«Нейтрализованы две воздушных цели над морем в районе мыса Херсонес», — написал Развожаев.

Губернатор также обратился к жителям с напоминанием о мерах безопасности. При обнаружении подозрительных предметов он призвал не приближаться к ним и незамедлительно обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

Развожаев подчеркнул, что спасательные службы принимают такие сообщения и оперативно направляют специалистов к месту обнаружения потенциально опасных находок.