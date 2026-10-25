В Севастополе ввели график отключения света «три через три»

В Севастополе сообщили о новых ограничениях электроснабжения: жилые дома планируется отключать и подключать по графику «3 через 3». При этом жители адресов, включённых в третью и четвёртую очереди, могут провести без электричества до 12 часов.

Ограничения связаны с сохраняющимися проблемами в энергосистеме. Подачу электричества приходится распределять между потребителями, чтобы снизить нагрузку на сети и избежать дополнительных аварий.

Актуальные списки адресов и изменения графиков публикует «Севастопольэнерго». Жителей просят по возможности сократить потребление электричества и не включать одновременно мощные бытовые приборы сразу после восстановления подачи энергии.

Ранее Life.ru рассказывал о введении в Севастополе графика подачи электричества «2 через 6». Ограничения вводились для предотвращения перегрузки сетей, а время подключения домов зависело от доступной мощности.