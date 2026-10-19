В Северной Осетии могут ограничить ночную работу ресторанов после перестрелки

Рестораны, бары и ночные клубы в Северной Осетии могут столкнуться с ограничениями по времени работы после стрельбы, в которой пострадал боец поп-ММА Ибрагим Исламов, известный как Никархо. Глава республики Сергей Меняйло поручил подготовить законопроект, который позволит сократить время работы подобных заведений ночью.

По словам руководителя региона, конфликты возле мест отдыха происходят не впервые, поэтому власти намерены пересмотреть действующие правила. Меняйло подчеркнул, что традиционное осетинское гостеприимство не должно восприниматься приезжими как разрешение нарушать общественный порядок.

«Мы рады гостям, но они не должны так себя вести», — заявил глава Северной Осетии. Он поручил представителям региональных ведомств обсудить ситуацию с владельцами ресторанов и подготовить предложения по изменению законодательства.

Поводом для такого решения стала драка во Владикавказе. По предварительной информации, у Исламова возник конфликт с компанией молодых людей. Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой один из участников несколько раз выстрелил в спортсмена.

В результате ночного конфликта во Владикавказе пострадали два человека, в том числе боец поп-ММА Ибрагим Исламов по прозвищу Никархо. Как сообщало МВД Северной Осетии, один из участников ссоры применил травматический пистолет. Спортсмена с ранениями доставили в реанимацию. По предварительным данным, перед стрельбой между молодыми людьми произошла драка.