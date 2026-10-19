В организме раненого во Владикавказе бойца поп-ММА Никархо нашли мефедрон

В организме бойца поп-ММА Ибрагима Исламова по прозвищу Никархо, тяжело раненного во время драки со стрельбой во Владикавказе, обнаружили наркотические вещества. По данным телеграм-канала SHOT, анализы, взятые у спортсмена после госпитализации, показали наличие нескольких запрещённых веществ, в том числе мефедрона.

Боец поп‑ММА Ибрагим Исламов был под наркотиками во время потасовки во Владикавказе. Видео © Telegram / SHOT

Исламов остаётся в реанимации в тяжёлом состоянии. Спортсмен уже перенёс операцию.

Напомним, в ночь на 18 октября в центре Владикавказа произошла потасовка с участием Исламова. Во время конфликта один из мужчин достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил. Помимо бойца, пострадал ещё один человек. Обоих доставили в больницу.

По последним данным SHOT, участники конфликта задержаны с обеих сторон. Ранее МВД Северной Осетии официально сообщало о задержании одного 27-летнего мужчины. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, а также о незаконном обороте оружия. Обстоятельства драки устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал о другом громком скандале с участием Никархо. В апреле 2024 года боец на арендованном Porsche Cayenne выехал на встречную полосу Троицкого моста в Санкт-Петербурге и врезался в его разводную часть. После аварии спортсмен бросил автомобиль и уехал в Москву, где 8 мая его задержали оперативники. В машине во время ДТП находилась девушка, которая получила травмы.

Позднее Исламов признал вину и попросил суд не отправлять его в СИЗО. Спортсмен объяснил своё бегство шоковым состоянием и пообещал больше не скрываться от правоохранителей. Тогда ему вменяли действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств.