В Северной Осетии 36-летний мужчина открыл стрельбу по автомобилю Lexus, за рулём которого находился 31-летний местный житель. В результате нападения водителя госпитализировали в шоковом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации.

Инцидент произошёл на окраине селения Сунжа. По предварительным данным Mash Gor, нападавший несколько раз выстрелил в автомобиль, внутри которого находился потерпевший.

После стрельбы пострадавшего экстренно доставили в больницу. Подозреваемого задержали правоохранители. Обстоятельства и мотивы вооружённого нападения устанавливаются.

В Северной Осетии уже происходили похожие преступления. Как сообщал Life.ru, в июне неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне Владикавказа и скрылся на автомобиле. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.