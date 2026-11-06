В Северске Томской области загорелось здание, в котором расположен ночной клуб. Огонь охватил кровлю на площади около 300 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Северске загорелось здание с ночным клубом. Видео © Telegram / Сибирский Экспресс

Возгорание произошло утром 6 ноября на улице Советской. В здании, помимо бара «ЗАТО», находятся магазины автозапчастей и автомасел, производство окон и другие организации.

К моменту прибытия пожарных крыша уже горела. На место направили 12 единиц техники. Спасателям удалось локализовать возгорание в 11:02 по местному времени (07:02 мск).

Людей из здания успели эвакуировать. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в двухэтажном деревянном доме в Томске. Возгорание произошло 27 октября на улице Рузского. К тушению привлекли 47 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причины происшествия и размер ущерба на момент публикации устанавливались.