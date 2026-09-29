В СФ назвали «смешноватой» попытку Сибиги слушать русскую речь Лаврова в ООН через переводчика

Глава МИД Украины Андрей Сибига слушал выступление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Совете Безопасности ООН через переводчика в наушниках. На это обратил внимание председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Сам сенатор назвал увиденное «смешноватым».

«И он слушал перевод, видимо, с русского то ли на французский, то ли на английский, что само по себе, конечно, было смешновато», — сказал Карасин в интервью ИС «Вести». Сенатор обратил внимание на то, что выступление российского министра было целиком и полностью посвящено конфликту на Украине. Помимо прочего, дипломат коснулся истории и причин возникновения кризиса.