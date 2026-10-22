В сгоревшем под Тобольском минивэне нашли газобаллонное оборудование

Минивэн Volkswagen, в котором погибли семь человек после столкновения с грузовиком в Тюменской области, имел газобаллонное оборудование. Автомобиль переоборудовали минувшим летом, а изменения официально зарегистрировали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в конструкцию Volkswagen внесены изменения, летом на нём установлено газобаллонное оборудование, переоборудование узаконено в Госавтоинспекции. Стаж водителя за рулём 15 лет, в этом году 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Будет дана оценка организации пассажирской перевозки», — говорится в сообщении ведомства.

По информации автоинспекторов, минивэн отправился из города Сибай в Башкирии с тремя пассажирами. По дороге водитель забирал других людей в Челябинской и Тюменской областях. Обстоятельства организации поездки теперь предстоит проверить правоохранителям. Личности погибших людей устанавливаются. Известно, что самому младшему из них около 35 лет, старшему — около 65.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате столкновения минивэна Volkswagen с грузовиком MAN на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Авария произошла 21 октября. По информации регионального управления МЧС, минивэн врезался в стоявший грузовой автомобиль, после чего загорелся. Все семеро погибших находились в салоне пассажирской машины. Ещё два человека из минивэна выжили, но получили различные травмы. Спасатели также уточнили, что среди погибших и пострадавших не было детей.