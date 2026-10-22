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Регион
Опубликовано 22 октября, 05:22

В сгоревшем под Тобольском минивэне нашли газобаллонное оборудование

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Тюменской области

Обложка © MAX / Госавтоинспекция Тюменской области

Минивэн Volkswagen, в котором погибли семь человек после столкновения с грузовиком в Тюменской области, имел газобаллонное оборудование. Автомобиль переоборудовали минувшим летом, а изменения официально зарегистрировали. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в конструкцию Volkswagen внесены изменения, летом на нём установлено газобаллонное оборудование, переоборудование узаконено в Госавтоинспекции. Стаж водителя за рулём 15 лет, в этом году 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Будет дана оценка организации пассажирской перевозки», — говорится в сообщении ведомства.

По информации автоинспекторов, минивэн отправился из города Сибай в Башкирии с тремя пассажирами. По дороге водитель забирал других людей в Челябинской и Тюменской областях. Обстоятельства организации поездки теперь предстоит проверить правоохранителям. Личности погибших людей устанавливаются. Известно, что самому младшему из них около 35 лет, старшему — около 65.

Двух пострадавших в ДТП с грузовиком в Тюменской области госпитализировали
Двух пострадавших в ДТП с грузовиком в Тюменской области госпитализировали

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате столкновения минивэна Volkswagen с грузовиком MAN на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Авария произошла 21 октября. По информации регионального управления МЧС, минивэн врезался в стоявший грузовой автомобиль, после чего загорелся. Все семеро погибших находились в салоне пассажирской машины. Ещё два человека из минивэна выжили, но получили различные травмы. Спасатели также уточнили, что среди погибших и пострадавших не было детей.

Больше новостей о смертельных авариях и происшествиях на дорогах — в разделе «ДТП» на Life.ru.

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Антон Голыбин
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