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Опубликовано 16 сентября, 10:58

В шаге от ампутации: Бодибилдер принял 6 таблеток «Виагры» и чуть не потерял нечто ценное

В Москве бодибилдер оказался в шаге от ампутации члена после 6 таблеток «Виагры»

Обложка © freepik / yanalya

Обложка © freepik / yanalya

Московский бодибилдер попал в больницу с болезненной непрекращающейся эрекцией после приёма сразу шести таблеток «Виагры». Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

38-летний мужчина длительное время принимал гормональные препараты и столкнулся со снижением либидо. Перед свиданием он решил самостоятельно увеличить дозу средства для потенции. Во время встречи мужчина чувствовал себя нормально, однако позднее у него начались сильные боли. Москвич вызвал скорую помощь, а в больнице ему диагностировали приапизм.

Из-за нарушения кровообращения пациенту грозили некроз тканей и ампутация. Врачи смогли сохранить орган, однако теперь бодибилдеру придётся пересмотреть свой подход к приёму препаратов.

Приапизм — продолжительная эрекция, не связанная с сексуальным возбуждением. Если она сохраняется более четырёх часов, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью: промедление может привести к необратимому повреждению тканей.

35-летний москвич стал импотентом после укола для увеличения члена
35-летний москвич стал импотентом после укола для увеличения члена

Ранее Life.ru рассказывал об опасности самостоятельного приёма средств для потенции. Врач рекомендовал перед использованием подобных препаратов обязательно консультироваться с урологом или терапевтом.

Больше новостей о сексуальном и репродуктивном здоровье — в разделе «Секс» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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