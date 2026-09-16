В шаге от ампутации: Бодибилдер принял 6 таблеток «Виагры» и чуть не потерял нечто ценное

Московский бодибилдер попал в больницу с болезненной непрекращающейся эрекцией после приёма сразу шести таблеток «Виагры». Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

38-летний мужчина длительное время принимал гормональные препараты и столкнулся со снижением либидо. Перед свиданием он решил самостоятельно увеличить дозу средства для потенции. Во время встречи мужчина чувствовал себя нормально, однако позднее у него начались сильные боли. Москвич вызвал скорую помощь, а в больнице ему диагностировали приапизм.

Из-за нарушения кровообращения пациенту грозили некроз тканей и ампутация. Врачи смогли сохранить орган, однако теперь бодибилдеру придётся пересмотреть свой подход к приёму препаратов.

Приапизм — продолжительная эрекция, не связанная с сексуальным возбуждением. Если она сохраняется более четырёх часов, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью: промедление может привести к необратимому повреждению тканей.

Ранее Life.ru рассказывал об опасности самостоятельного приёма средств для потенции. Врач рекомендовал перед использованием подобных препаратов обязательно консультироваться с урологом или терапевтом.