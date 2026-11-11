В шахте Усольского калийного комбината в Березниках Пермского края загорелась буровая машина. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.

Первые прибывшие подразделения установили, что горит оборудование. Предварительно площадь пожара составила три квадратных метра. Для тушения привлекли 36 человек и десять единиц техники. Из них 26 специалистов и семь машин — от МЧС России. Горение возникло на глубине 400 м, сотрудники были эвакуированы.