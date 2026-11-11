В шахте Усольского калийного комбината вспыхнула бурмашина, работников вывели
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В шахте Усольского калийного комбината в Березниках Пермского края загорелась буровая машина. По данным регионального управления МЧС, погибших и пострадавших нет.
Первые прибывшие подразделения установили, что горит оборудование. Предварительно площадь пожара составила три квадратных метра. Для тушения привлекли 36 человек и десять единиц техники. Из них 26 специалистов и семь машин — от МЧС России. Горение возникло на глубине 400 м, сотрудники были эвакуированы.
Ранее Life.ru рассказывал об эвакуации 305 работников из шахты в Кузбассе после возгорания в демонтажной камере. Всех вывели на поверхность, пожар ликвидировали. Никто не пострадал.
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