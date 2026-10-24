В Шанхае открылся оперный театр с лестницей в форме китайского веера

В Шанхае открылся Большой оперный театр с гигантской спиральной лестницей, напоминающей раскрытый китайский веер. Здание на берегу реки Хуанпу спроектировало норвежское архитектурное бюро Snøhetta. Торжественное открытие состоялось 17 октября 2026 года.

Главной особенностью комплекса стала белоснежная лестница, которая плавно огибает фасад и поднимается на крышу. Оттуда открывается панорамный вид на реку и город. При этом подняться наверх могут не только зрители спектаклей, но и обычные прохожие — для прогулки не требуется билет.

Общая площадь театра составляет почти 147 тысяч квадратных метров. Внутри расположены три зрительных зала общей вместимостью 4200 человек. Самый большой рассчитан на 2000 гостей, второй — на 1200, а третий предназначен для экспериментальных постановок и вмещает до тысячи зрителей.

Архитекторы вдохновлялись движением воды, танцем и традиционным китайским веером. Плавные линии здания продолжаются в интерьере: белые пространства сочетаются со скульптурными элементами насыщенного красного цвета.

Помимо театральных залов, в комплексе предусмотрены выставочные пространства, рестораны и образовательные площадки. Создатели хотели превратить оперный театр в полноценное общественное пространство, доступное горожанам независимо от расписания представлений.

Проект Snøhetta победил на международном архитектурном конкурсе в 2016 году. Строительство продолжалось около шести лет. Первый театральный сезон продлится до февраля 2027 года и объединит 82 представления в рамках 47 постановок.

Ранее Life.ru рассказывал, как московский театр «Новая Опера» начал превращать своё фойе в общественное пространство. Посетителям предложили приходить туда даже без билетов на спектакли — ради выставок, встреч, чтения и отдыха. Проект приурочили к 35-летию театра и 80-летию его основателя Евгения Колобова.