В китайском Шэньчжэне журналисты готовятся к общению с президентом России Владимиром Путиным после трёхстороннего саммита с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Российского президента ожидают представители СМИ, которые уже готовят вопросы, сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Скоро на этом месте будет стоять президент. Журналисты готовят вопросы», — написал корреспондент в своём Telegram-канале «Юнашев LIVE», публикуя фото.

Ранее Life.ru сообщал, что исторические переговоры руководителей России, США и Китая продолжались 1 час 29 минут. Встреча в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» началась 19 ноября в 11:27 мск и завершилась в 12:56. Первоначально на беседу отводился всего час, однако лидеры продолжили разговор за закрытыми дверями после вступительных заявлений перед прессой.