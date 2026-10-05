В Шереметьево пассажирам из Таиланда измеряют температуру прямо на борту

Пассажиров, прилетающих в Москву из Бангкока, держат в самолёте и проверяют температуру, прежде чем разрешить выйти. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали очевидцы, на борт поднялись сотрудники санитарно-карантинного контроля с тепловизором. Эти меры связаны с ростом заболеваемости COVID-19 в Таиланде. По данным таиландского Департамента по контролю заболеваний, с начала 2026 года по 15 сентября в стране зарегистрировали 135 667 случаев коронавируса и 26 смертей. Большинство умерших относились к группам риска, в том числе были старше 60 лет.

SHOT также рассказывал о 27-летней россиянке, заболевшей во время отдыха на Пхукете. По её словам, у неё держалась высокая температура, пропало обоняние, появились тяжесть в груди и затруднённое дыхание. Туристка также утверждала, что некоторые заболевшие сотрудники магазинов и отелей продолжали работать.

Ранее Life.ru сообщал, что АТОР ещё не фиксировала всплеска обращений российских туристов к врачам из-за ковида в Таиланде. В ассоциации со ссылкой на крупнейшие страховые компании характеризовали ситуацию как сезонный рост респираторных инфекций.