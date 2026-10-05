Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 октября, 20:04

В Шереметьево пассажирам из Таиланда измеряют температуру прямо на борту

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Пассажиров, прилетающих в Москву из Бангкока, держат в самолёте и проверяют температуру, прежде чем разрешить выйти. Об этом сообщает SHOT.

Как рассказали очевидцы, на борт поднялись сотрудники санитарно-карантинного контроля с тепловизором. Эти меры связаны с ростом заболеваемости COVID-19 в Таиланде. По данным таиландского Департамента по контролю заболеваний, с начала 2026 года по 15 сентября в стране зарегистрировали 135 667 случаев коронавируса и 26 смертей. Большинство умерших относились к группам риска, в том числе были старше 60 лет.

SHOT также рассказывал о 27-летней россиянке, заболевшей во время отдыха на Пхукете. По её словам, у неё держалась высокая температура, пропало обоняние, появились тяжесть в груди и затруднённое дыхание. Туристка также утверждала, что некоторые заболевшие сотрудники магазинов и отелей продолжали работать.

Думали, что наркоманка: Страшная побочка от ковида прожгла дыру в лице девушки и лишила её шанса на помощь
Думали, что наркоманка: Страшная побочка от ковида прожгла дыру в лице девушки и лишила её шанса на помощь

Ранее Life.ru сообщал, что АТОР ещё не фиксировала всплеска обращений российских туристов к врачам из-за ковида в Таиланде. В ассоциации со ссылкой на крупнейшие страховые компании характеризовали ситуацию как сезонный рост респираторных инфекций.

Больше новостей об инфекциях и мерах санитарного контроля — в разделе «Медицина» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Таиланд
  • шереметьево
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar