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Опубликовано 12 октября, 12:15

В шести городах Сибири задержали 11 авиарейсов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В шести городах Сибири 12 октября задерживаются 11 авиарейсов, ещё один вылет полностью отменён. О нарушениях в расписании сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сбои затронули воздушные гавани Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Горно-Алтайска и Новокузнецка. С опозданием отправляются самолёты шести перевозчиков: «Аэрофлота», «Победы», Smartavia, «России», S7 Airlines и «Азимута».

Проблемы возникли на маршрутах в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Бангкок. Кроме того, пассажиры «Аэрофлота» не смогут вылететь из Новосибирска в столицу рейсом SU1555, поскольку его отменили.

Транспортные прокуроры начали проверять соблюдение прав путешественников. Особое внимание уделяется предоставлению услуг, которые авиакомпании обязаны обеспечить клиентам при задержках отправления.

Более 30 рейсов задержаны в Сочи из-за падения обломков БПЛА в аэропорту
Более 30 рейсов задержаны в Сочи из-за падения обломков БПЛА в аэропорту

Ранее Life.ru сообщал, что из-за угрозы атак украинских дронов в московских аэропортах за сутки задержали 373 рейса и отменили 62 — всего изменения затронули 435 рейсов. Сильнее всего пострадало Внуково (158 задержек и 38 отмен), затем Шереметьево (157 и 11) и Домодедово (58 и 13).

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях, транспортных сбоях и других происшествиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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