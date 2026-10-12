В шести городах Сибири задержали 11 авиарейсов

В шести городах Сибири 12 октября задерживаются 11 авиарейсов, ещё один вылет полностью отменён. О нарушениях в расписании сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сбои затронули воздушные гавани Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Горно-Алтайска и Новокузнецка. С опозданием отправляются самолёты шести перевозчиков: «Аэрофлота», «Победы», Smartavia, «России», S7 Airlines и «Азимута».

Проблемы возникли на маршрутах в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Бангкок. Кроме того, пассажиры «Аэрофлота» не смогут вылететь из Новосибирска в столицу рейсом SU1555, поскольку его отменили.

Транспортные прокуроры начали проверять соблюдение прав путешественников. Особое внимание уделяется предоставлению услуг, которые авиакомпании обязаны обеспечить клиентам при задержках отправления.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за угрозы атак украинских дронов в московских аэропортах за сутки задержали 373 рейса и отменили 62 — всего изменения затронули 435 рейсов. Сильнее всего пострадало Внуково (158 задержек и 38 отмен), затем Шереметьево (157 и 11) и Домодедово (58 и 13).