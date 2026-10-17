В шиномонтаже показали, как звезда «Беспринципных» Зиновьева протаранила ворота

Актриса сериала «Беспринципные» Зоя Зиновьева сама въехала на Porsche в ворота шиномонтажа, утверждает сотрудник сервиса. По его словам, столкновению предшествовал спор о стоимости ремонта колеса.

В беседе с «Москвой 24» мужчина рассказал, что клиентка возмутилась суммой после завершения работ. Он объяснил, что обычно выставляет счёт по результатам ремонта, поскольку окончательная стоимость зависит от обнаруженных повреждений.

Зоя Зиновьева въехала в ворота. Видео © Telegram / Москва 24

После разногласий актриса позвонила мужу, который попросил передать телефон администратору. Пока продолжался разговор, мастер решил закрыть ворота, потому что отопление в помещении ещё не включили.

По версии мужчины, в этот момент артистка села за руль, нажала на газ и протаранила конструкцию. Он утверждает, что не успел отреагировать.

«Я даже не видел, что она бежит. Я только услышал звук двигателя», — рассказал сотрудник сервиса.

Напомним, Зоя Зиновьева изложила другую версию. По её словам, сотрудники шиномонтажа опустили ворота на Porsche, когда она пыталась выехать. Артистка утверждала, что заплатила заранее согласованную сумму, но отказалась доплачивать. Ущерб автомобилю она предварительно оценила в миллион рублей. Звезда подала заявление в полицию.