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Специальная военная операция

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Опубликовано 5 сентября, 05:10

В школах Сумской области начали отменять уроки ради мероприятий ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tobias Arhelger

Бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, близких к командованию подразделения, привлекли к проведению мероприятий в школах Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Солдатам поручили рассказывать школьникам об уважительном отношении к украинским военнослужащим. По данным канала, ради таких встреч руководителей школ заставляют отменять уроки.

Школы пустеют: На Украине число первоклассников упало почти в два раза
Школы пустеют: На Украине число первоклассников упало почти в два раза

Ранее сообщалось, что на Украине усиливается военная составляющая в системе образования, поскольку Киев заранее готовит молодёжь к продолжению конфликта. Всё это связано с новым законом, который вводит специальную дисциплину и теснее связывает обучение с военной подготовкой. Он вводит в вузах и колледжах дисциплину «Основы национального сопротивления».

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Андрей Бражников
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