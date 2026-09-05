Бойцов 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, близких к командованию подразделения, привлекли к проведению мероприятий в школах Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Солдатам поручили рассказывать школьникам об уважительном отношении к украинским военнослужащим. По данным канала, ради таких встреч руководителей школ заставляют отменять уроки.

Ранее сообщалось, что на Украине усиливается военная составляющая в системе образования, поскольку Киев заранее готовит молодёжь к продолжению конфликта. Всё это связано с новым законом, который вводит специальную дисциплину и теснее связывает обучение с военной подготовкой. Он вводит в вузах и колледжах дисциплину «Основы национального сопротивления».