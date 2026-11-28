В афганской провинции Кунар в результате взрыва возле школы погибли не менее шести учеников, ещё 97 человек пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на руководство провинциальной больницы.

Взрыв произошёл утром 28 ноября в доме рядом со школой в районе Андар-Сер. По данным местных властей, здание принадлежало людям, занимавшимся горными работами, которые хранили там динамит.

Руководитель провинциальной больницы предупредил, что данные о погибших и пострадавших предварительные и могут измениться. Как пишет AP, на месте происшествия работают следователи.