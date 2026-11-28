При взрыве в афганистанской школе погибли 6 учеников, ранены почти 100 человек
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В афганской провинции Кунар в результате взрыва возле школы погибли не менее шести учеников, ещё 97 человек пострадали. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на руководство провинциальной больницы.
Взрыв произошёл утром 28 ноября в доме рядом со школой в районе Андар-Сер. По данным местных властей, здание принадлежало людям, занимавшимся горными работами, которые хранили там динамит.
Руководитель провинциальной больницы предупредил, что данные о погибших и пострадавших предварительные и могут измениться. Как пишет AP, на месте происшествия работают следователи.
Накануне в 50 морских милях от Дубая прогремел взрыв рядом с танкером. О происшествии сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).