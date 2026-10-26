В школе Южно-Сахалинска выявили туберкулёз у ученика

В школе № 31 Южно-Сахалинска обследуют детей и сотрудников после выявления у одного из учеников туберкулёза. Проверки продлятся до 6 ноября, сообщила городская администрация.

Заболевший ребёнок последний раз посещал занятия 21 сентября, а уже на следующий день попал в больницу. Обследование тех, кто контактировал с ним, организовали совместно с областным противотуберкулёзным диспансером.

В школе провели дезинфекцию и дополнительно проинструктировали сотрудников. Сейчас ученики находятся на каникулах. За ситуацией следят региональные министерства здравоохранения и образования, а также департамент образования Южно-Сахалинска.

Ранее Life.ru рассказал, что заразиться туберкулёзом во время короткой поездки в общественном транспорте маловероятно. Важнее продолжительность контакта, количество микобактерий, которые выделяет больной, и условия, в которых находятся люди. Само по себе нахождение в одном автобусе с больным туберкулёзом не приводит к заражению. Распознать болезнь по одним симптомам невозможно. Длительный кашель, слабость, повышенная температура, ночная потливость и потеря веса встречаются и при других заболеваниях. Кроме того, туберкулёз иногда протекает без выраженных жалоб.