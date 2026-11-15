В шотландском Эдинбурге около шести тысяч человек приняли участие в марше против строительства крупных дата-центров для искусственного интеллекта. Участники акции потребовали от властей пересмотреть подход к размещению энергоёмких объектов, опасаясь, что их работа создаст дополнительную нагрузку на электросети и водные ресурсы Шотландии. Об этом сообщили BBC и STV News.

Поводом для недовольства стали планы масштабного расширения вычислительной инфраструктуры. По оценке экологической организации Friends of the Earth Scotland, в Шотландии рассматривают 23 проекта дата-центров. Если их построят, совокупная дополнительная потребность в электроэнергии может достичь 9,1 ГВт. Для сравнения, нынешнее пиковое потребление электричества в стране составляет около 5 ГВт.

Противники строительства считают, что столь крупные объекты могут усилить конкуренцию за электроэнергию и воду, повлиять на сельские территории и увеличить нагрузку на окружающую среду. Они также сомневаются, что экономическая выгода от новых площадок будет сопоставима с объёмом ресурсов, необходимых для их работы. По их мнению, технологические компании получат основную прибыль, тогда как местные жители не увидят сопоставимого роста занятости.

Один из наиболее масштабных проектов планируют реализовать в Чапелкроссе, в области Дамфрис-и-Галловей. Его заявленная мощность составляет 1 ГВт. Для сравнения, крупнейший действующий дата-центр Шотландии, принадлежащий компании DataVita и расположенный в Эрдри, рассчитан на 12 МВт. Власти страны уже ввели дополнительные требования для крупных объектов. Заявки на строительство дата-центров мощностью более 50 МВт должны сопровождаться оценкой воздействия на окружающую среду.

Однако от развития отрасли шотландские власти отказываться не собираются. Министр инноваций Алин Смит заявил, что новые вычислительные мощности способны принести пользу экономике и местным сообществам. Участники марша, в свою очередь, настаивают, что решения о строительстве должны приниматься с учётом интересов жителей, а не только потребностей технологического бизнеса.