В Швеции мужчине удалили пенис, предстательную железу и мочевой пузырь после того, как врачи ошибочно диагностировали у него рак простаты. О медицинском происшествии, случившемся в больнице города Шёвде, сообщает Sveriges Radio со ссылкой на материалы расследования.

История началась в 2023 году, когда у пациента взяли образцы тканей предстательной железы. Анализы, проведённые в лаборатории Unilabs, показали наличие злокачественной опухоли простаты, после чего мужчине назначили лечение исходя из этого диагноза.

Спустя несколько месяцев медики исследовали дополнительные образцы тканей мочеиспускательного канала. Результаты оказались неожиданными: вместо первоначально выявленного заболевания специалисты обнаружили плоскоклеточный рак.

Повторная экспертиза первых и последующих анализов показала, что опухоль с самого начала относилась к другому типу. Предполагаемым местом её возникновения специалисты назвали мочеиспускательный канал или половой член. Правильный диагноз мужчине установили лишь спустя семь месяцев после первоначального обследования.

К тому времени пациенту потребовалось масштабное хирургическое вмешательство. Врачи удалили ему половой член, предстательную железу и мочевой пузырь. Однако пока неизвестно, можно ли было избежать столь радикальной операции, если бы заболевание правильно определили сразу.

Больница сообщила о происшествии в рамках процедуры Lex Maria, предусматривающей уведомление шведских надзорных органов о серьёзных нарушениях при оказании медицинской помощи. Обстоятельства ошибочной диагностики стали предметом разбирательства.