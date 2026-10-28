В Швеции задержали экс-депутата Верховной рады Дмитрия Святаша

Экс-депутат Верховной рады Дмитрий Святаш, приговорённый к 12 годам тюрьмы, находится в миграционном центре Швеции после задержания в аэропорту Арланда. Его защита требует освободить политика, утверждая, что оснований для содержания под стражей нет, пишет газета Expressen.

Святаш прилетел в Стокгольм на концерт соул-певца Стиви Уандера, сообщил его адвокат Марк Сафарян. На паспортном контроле пограничная полиция отказала ему во въезде. Причиной стало польское решение о запрете на повторный въезд в Шенгенскую зону, сведения о котором внесены в общую информационную систему.

У Святаша российское и украинское гражданство. По словам адвоката, при прохождении контроля он предъявил украинский паспорт. Сафарян считает запрет политически мотивированным и выступает против возможной отправки своего клиента на Украину. В октябре 2023 года Верховный суд Швеции постановил по другому делу, что экстрадиция на Украину с учётом военной обстановки противоречила бы статье 3 Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и бесчеловечное обращение.

Святаш покинул Украину в 2019 году и поселился в России. С 2002 по 2019 год он был депутатом Верховной рады от Партии регионов. В июне 2024 года его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с призывами к изменению территориальных границ Украины. В отношении Святаша также рассматривается дело о государственной измене, а сам он объявлен в розыск на Украине и на международном уровне. В ноябре 2024 года Интерпол отозвал ранее объявленный розыск после обжалования со стороны защиты, указав на несоответствие украинского запроса правилам организации.

Во вторник Миграционный суд Швеции отказал Святашу в устном слушании. До 10:00 среды он должен представить письменные объяснения, после чего суд примет решение. Адвокат рассчитывает на освобождение подзащитного и его возвращение в Россию. Сам Святаш отказался комментировать задержание Expressen до консультации с адвокатом. Издание сообщило, что запросило комментарии у МИД Швеции, посольства Украины в Стокгольме и национального медиацентра полиции.

«У него есть частный самолёт, так что на нём можно и прилететь сюда, и улететь домой, если потребуется», — сказал адвокат.