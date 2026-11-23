Двое 14-летних подростков пострадали в ДТП на питбайке в Симферополе. Водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris выехал со двора и не уступил им дорогу, после чего произошло столкновение. Обоих школьников с травмами доставили в больницу, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Авария произошла 22 ноября около 14:50 на улице Кечкеметской. По предварительным данным полиции, за рулём иномарки находился 22-летний молодой человек. Выезжая с прилегающей территории на проезжую часть, он не предоставил преимущество питбайку, на котором ехали двое подростков 2012 года рождения.

Удар оказался достаточно сильным, чтобы оба несовершеннолетних получили травмы. Пострадали и водитель мини-мотоцикла, и его пассажир. Их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

После аварии неприятности возникли и у семьи одного из подростков. Полицейские составили административный протокол на его законного представителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства самого ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Life.ru рассказывал, почему питбайки стали одним из самых опасных увлечений подростков. Только за июль 2025 года произошло несколько смертельных аварий с участием несовершеннолетних водителей такой техники. При этом выезд на дороги общего пользования на питбайках запрещён, а за допуск детей к управлению мототранспортом без соответствующих прав ответственность могут понести родители.