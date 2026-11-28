В городе Синельниково Днепропетровской области Украины повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава города Дмитрий Зражевский.

В Синельниково Днепропетровской области повреждена инфраструктура. Фото © Telegram / XДIПРО

По его словам, в Синельниковском районе введены экстренные отключения электроэнергии, ранее утверждённые графики подачи света не действуют. Водоснабжение города удалось восстановить.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило о поражении трёх железнодорожных локомотивов в Днепропетровской области. По данным ведомства, техника использовалась для обеспечения ВСУ.