В Сингапуре 33-летнюю женщину сняли с карниза 26-го этажа жилого дома после почти двух часов переговоров со спасателями. Её доставили в больницу, а затем задержали, сообщает издание Zaobao.

Инцидент произошёл 12 ноября около 15:00 в районе Букит-Баток, возле дома № 292A на улице Букит-Баток-Ист-авеню, 6. Женщина находилась на узком выступе возле мусоропровода и громко кричала. По словам очевидцев, её голос был слышен даже на земле. Один из местных жителей предположил, что она работала домашней помощницей.

К многоэтажке прибыли полицейские и сотрудники Сил гражданской обороны Сингапура. На земле спасатели развернули специальную надувную подушку, а на 25-м этаже организовали дежурство. Полиция подключила к операции группу кризисных переговорщиков.

Чтобы добраться до женщины, специалисты спасательного подразделения спустились с крыши здания на тросах. В 17:15 её удалось переместить в безопасное место. Спасённая оставалась в сознании, после чего её отправили в больницу.

В полиции пояснили, что задержание связано с опасениями за безопасность женщины. Сингапурский закон о психическом здоровье позволяет правоохранителям направлять людей на медицинское обследование при соответствующих основаниях. Сама эта процедура не означает, что человеку предъявлено обвинение в преступлении.

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