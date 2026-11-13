19 ноября 2026 года в Сингапуре состоится XI Российско-сингапурский бизнес-диалог, посвящённый технологическому и инвестиционному сотрудничеству России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Организатором мероприятия выступает Российско-сингапурский деловой совет (РСДС) при поддержке Фонда Росконгресс.

Российские компании представят партнёрам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона разработки в сфере искусственного интеллекта, цифровых решений и промышленной автоматизации.

В деловую программу войдут презентации технологических разработок и инвестиционных предложений, а также переговоры между представителями российских и зарубежных предприятий. Среди перспективных направлений сотрудничества — финансовые технологии, образование и аддитивное производство.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что взаимодействие со странами АТР позволяет объединять научные, производственные и финансовые ресурсы для создания совместных решений. По его словам, бизнес-диалог должен помочь предпринимателям наладить прямые контакты и сформировать долгосрочные партнёрства.

Деловая встреча станет частью программы Российско-сингапурского делового совета в Сингапуре и Китае, которая продлится с 15 по 20 ноября. В неё также включили Международную олимпиаду по аддитивным технологиям, презентации российских предприятий и переговоры с представителями китайского бизнеса. С 15 по 18 ноября в Сингапурском институте развития менеджмента MDIS пройдёт олимпиада с участием четырёх команд. Промышленным партнёром соревнований станет российская компания RSCrossbridge, выпускающая оборудование и материалы для 3D-печати.

19 ноября участникам покажут продукцию Калининградского янтарного комбината и фотообъективы «Зенит» Красногорского завода имени С. А. Зверева. В программу также войдут фотовыставка об янтаре, показ одежды с использованием этого материала, творческий вечер с актёром Иваном Шибановым и демонстрация фильма Алексея Пиманова «Охота на императора».

На следующий день в центре зарубежного продвижения российских высокотехнологичных компаний и инвестиционных проектов РСДС состоится стратегическая сессия. Её участники рассмотрят практические механизмы выхода на иностранные рынки, поиска деловых партнёров и подготовки совместных инициатив. Китайское направление программы предусматривает переговоры с компаниями и Сямэньским университетом. Стороны намерены обсудить подготовку специалистов и создание совместных образовательных программ с учётом потребностей российских промышленных предприятий.