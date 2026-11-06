В Сингапуре право сесть за руль собственного автомобиля теперь может обойтись дороже самой машины. Стоимость специального разрешения на регистрацию маломощного транспорта достигла исторического максимума — 139 001 сингапурского доллара, или почти 109 тысяч долларов США. Причём покупка автомобиля в эту сумму не входит. О новом рекорде сообщает The Straits Times.

Необычный ценовой скачок зафиксировали на торгах 4 ноября. Всего за две недели разрешение подорожало почти на семь тысяч сингапурских долларов, прибавив 5,3%. Предыдущий рекорд продержался меньше двух месяцев: в сентябре за аналогичный документ просили 133 009 долларов.

Самое удивительное, что владельцам небольших автомобилей теперь приходится платить за регистрацию больше, чем покупателям крупных и мощных машин. Разрешение категории B обойдётся в 132 334 сингапурских доллара — на 6667 долларов дешевле, чем для компактного транспорта. Более того, впервые стоимость сертификата категории A превысила даже цену универсального разрешения, которое подходит для большинства типов автомобилей.

Причина такой ситуации — жёсткая конкуренция покупателей. В Сингапуре действует система Certificate of Entitlement (COE), позволяющая властям ограничивать количество машин на дорогах. Автомобилист должен выиграть сертификат на аукционе, после чего получает право зарегистрировать транспортное средство и пользоваться им в течение десяти лет. Когда срок заканчивается, разрешение необходимо продлевать за дополнительную плату либо отказываться от дальнейшей эксплуатации машины.

На последних торгах за 1189 сертификатов для небольших автомобилей боролись сразу 2018 претендентов. Для более мощных машин конкуренция оказалась заметно слабее: 1163 заявки на 959 разрешений. Именно этот перекос спроса и предложения привёл к тому, что право зарегистрировать скромную городскую машину стало дороже аналогичного документа для более престижного автомобиля.

В транспортном управлении Сингапура связывают ажиотаж с высоким спросом на доступные электромобили, а также с прошедшей в октябре автомобильной выставкой. Дополнительно покупателей подталкивает приближающееся сокращение государственных льгот на электрокары с января 2027 года. Власти уже обсуждают реформу системы: две автомобильные категории могут объединить, а размер итогового платежа дополнительно привязать к стоимости самого транспорта. Это должно помочь разграничить массовые и премиальные модели. Решение пока не принято, а завершить пересмотр правил планируется в первой половине 2027 года.

На фоне сингапурских цен особенно любопытно выглядит ситуация с дополнительными автомобильными платежами в России. В отличие от Сингапура, где сертификаты продают на аукционах, российские водители сталкиваются с регулируемым государством утилизационным сбором. Причём его размер для мощных иномарок тоже способен достигать миллионов рублей. Как подробно разбирал Life.ru, с 1 января 2027 года для большинства легковых машин по полной шкале коэффициенты утильсбора вырастут примерно на 10%. Например, для BMW X5 с трёхлитровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил в приведённом расчёте платёж увеличится с 2,58 миллиона до 2,84 миллиона рублей. При этом для частных покупателей сохраняются льготные ставки в 3400 и 5200 рублей, если автомобиль отвечает установленным ограничениям по мощности, возрасту и другим условиям. Таким образом, хотя механизмы в двух странах совершенно разные, дополнительные обязательные платежи могут существенно изменить окончательную стоимость владения автомобилем ещё до первой поездки.