В склепе на кладбище Петербурга нашли останки мужчины с проломленным черепом

В Санкт-Петербурге расследуют убийство неизвестного мужчины, чьи останки обнаружили в полуразрушенном склепе Новодевичьего кладбища. Они могли находиться там до пяти лет. Находку сделали двое молодых людей, гулявших по историческому некрополю.

Заглянув внутрь склепа, они сфотографировали останки. После этого очевидцы позвонили по номеру 112. На погибшем сохранились зелёная куртка и синяя кофта. Криминалисты обнаружили на черепе следы ударов тяжёлым предметом. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

На кладбище Петербурга нашли останки мужчины. Видео © телеканал «Санкт-Петербург»

Личность мужчины пока не установлена. Эксперты воссоздали его внешность по черепу, однако реконструкция даёт лишь ориентировочное представление о лице. Рост погибшего составлял около 180 сантиметров, верхние зубы он потерял задолго до смерти.

Следователи проверяют версии, что мужчина приехал на заработки либо не имел постоянного жилья. Сейчас они разыскивают и опрашивают людей, прежде живших в заброшенных зданиях возле кладбища, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ранее в Ростовской области человеческие останки и фрагменты гробов показались из обрыва на берегу Дона. В региональной администрации объяснили разрушение старого кладбища естественными процессами и ветровой эрозией.