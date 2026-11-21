В Центральной городской больнице Сибая в Башкортостане обнаружили сливочное масло с антибиотиками. По данным Mash Iptash, проверку продукции провёл Россельхознадзор, после чего производителю объявили предостережение.

Нарушение выявили в партии сливочного масла «Крестьянское», поступившей в медицинское учреждение из Татарстана. Изготовителем продукции указан Альметьевский молочный комбинат.

Как сообщается, лабораторное исследование выявило в масле мидекамицин. Этот антибиотик относится к группе макролидов и применяется для лечения бактериальных инфекций, в том числе некоторых заболеваний дыхательных путей.

При приёме препарата возможны побочные реакции, включая тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и аллергию. В отдельных случаях лекарство способно негативно влиять на печень. Однако наличие его остатков в пищевом продукте не означает, что употребление масла вызовет такие же последствия: риск зависит от концентрации вещества и количества съеденного продукта.

Отдельную обеспокоенность вызывает проблема устойчивости бактерий к антибиотикам. Бесконтрольное воздействие противомикробных препаратов может способствовать развитию резистентности, из-за которой лечение некоторых инфекций становится сложнее.

Россельхознадзор объявил Альметьевскому молочному комбинату предостережение. Журналисты также направили предприятию запрос с просьбой прокомментировать результаты проверки.