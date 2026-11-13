Власти Словении запустили процедуру лишения гражданства в отношении 13 россиян, зарегистрированных за пределами страны. Об этом сказано в заявлении правительства республики по итогам заседания.

Речь идёт о людях, получивших словенские паспорта после 2015 года в порядке внеочередной натурализации. Ещё 10 сентября кабинет министров поручил разведывательным службам и органам безопасности выяснить, существуют ли законные основания для прекращения их гражданства.

Согласно законодательству Словении, такая мера может применяться к человеку, который фактически живёт за рубежом и обладает гражданством другого государства. При этом должно быть установлено, что его деятельность причинила ущерб международным или иным интересам республики.

По итогам проверки МВД Словении 9 октября направило административным органам первой инстанции предложения о возбуждении соответствующих процедур в отношении 13 человек. Окончательное решение по каждому случаю будет принято только после установления обстоятельств, предусмотренных статьёй 26 закона о гражданстве.

Ранее словенское агентство STA сообщало, что первоначально проверка затронула 93 россиян, ставших гражданами республики после 2015 года по внеочередной процедуре. В МВД объясняли её проведением Россией специальной военной операции на Украине, а также связанными с ней санкциями и ограничительными мерами.

Ранее Life.ru сообщал, что в России за последние три года более пяти тысяч человек лишились приобретённого гражданства. Об этом 10 ноября заявил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, главным основанием для прекращения гражданства становилось совершение преступлений. Соответствующий механизм действует в стране с 2023 года.