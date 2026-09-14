В Соболевском округе Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за паводка

В Соболевском округе Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за риска подтопления населённых пунктов. Вода уже размыла участок дороги и мостовой переезд, сообщил региональный Центр обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Утром 14 сентября уровень реки Большая Воровская поднялся до 326 сантиметров. Поток повредил полотно на техническом проезде между селом Соболево и 52-м километром дороги.

Местные подразделения территориальной системы предупреждения и ликвидации ЧС усилили готовность к возможному ухудшению обстановки. Спасатели и власти продолжают следить за уровнем воды и состоянием транспортных участков.

По прогнозам, в ближайшие дни Большая Воровская может подняться ещё выше. Это повышает риск новых размывов и подтопления территорий округа.

Ранее сообщалось, что уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре впервые за месяц начал снижаться и за сутки опустился сразу на семь сантиметров. Несмотря на спад, река оставалась на высокой отметке, а власти продолжали противопаводковые мероприятия. Опасным для города считается уровень 6,5 метра.