В Сочи 26 сентября объявили об угрозе применения безэкипажных катеров

В Сочи временно ограничили доступ к пляжам набережным из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров)», — пишет мэр в своём телеграм-канале.

На побережье спасатели и сотрудники охраны предупреждают жителей и туристов о возможной опасности через громкоговорители. Власти призвали соблюдать меры предосторожности и выполнять указания служб.

Ранее в Геленджике произошло возгорание после падения обломков беспилотника в районе лесного массива в хуторе Джанхот. На месте работают пожарные и сотрудники оперативных служб. Специалисты занимаются тушением огня. По данным местных властей, в результате случившегося никто не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.