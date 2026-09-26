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Опубликовано 26 сентября, 20:39

В Сочи 26 сентября объявили об угрозе применения безэкипажных катеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Lavrentev

В Сочи временно ограничили доступ к пляжам набережным из-за угрозы применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«В Сочи существует угроза применения БЭК (безэкипажных катеров)», — пишет мэр в своём телеграм-канале.

На побережье спасатели и сотрудники охраны предупреждают жителей и туристов о возможной опасности через громкоговорители. Власти призвали соблюдать меры предосторожности и выполнять указания служб.

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Тимур Хингеев
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