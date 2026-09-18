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Опубликовано 18 сентября, 08:32

В Сочи после атаки БПЛА возобновили работу избирательные участки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Избирательные участки в Сочи возобновили работу после отмены угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Угроза действовала почти два часа — с 09:20 до 11:03 мск. На это время работа избирательных участков была приостановлена.

«Отмена угрозы атаки БПЛА в Сочи. Избирательные участки возобновили работу», — написал Прошунин.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва началось 18 сентября и продлится до 20 сентября включительно. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

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