В Сочи после атаки БПЛА возобновили работу избирательные участки

Избирательные участки в Сочи возобновили работу после отмены угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Угроза действовала почти два часа — с 09:20 до 11:03 мск. На это время работа избирательных участков была приостановлена.

«Отмена угрозы атаки БПЛА в Сочи. Избирательные участки возобновили работу», — написал Прошунин.

Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва началось 18 сентября и продлится до 20 сентября включительно. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что больше всего членов УИК погибло от атак ВСУ в Запорожье. Она назвала коллег героическими людьми.