В Сочи после рекордного ливня ожидается подъём воды в реках

В Сочи на фоне мощных ливней ожидается подъём уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Сильные и очень сильные дожди, по прогнозу синоптиков, сохранятся вечером и до конца суток 19 сентября. В городе продолжает работу оперативный штаб. Все службы переведены на усиленный режим по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.

За субботу на курорт выпало рекордное количество осадков. ЕДДС фиксирует падения деревьев и подтопления. При этом городская инфраструктура, по данным администрации, работает штатно, общественный транспорт продолжает движение.

Жителей и туристов попросили не отдыхать у устьев рек и отказаться от походов в горы. Автомобили также рекомендуют не оставлять под деревьями и рекламными конструкциями.

Напомним, ливень в Сочи 19 сентября затопил улицы, дворы и подземные парковки. Во многих районах города улицы превратились в реки. На отдельных участках автомобили с трудом продвигаются сквозь потоки. Местами вода поднялась выше колена. Машины глохнут и застревают, город сковали пробки. На склонах и лестницах появились местные водопады. Затопило и пляж. Вода добралась до расположенных там магазинов, а продавцы оказались заблокированы внутри.