В Сочи прогулка с друзьями закончилась спасательной операцией для девятилетней девочки. Во время игры ребёнок провалился в открытый люк водоснабжения и не смог самостоятельно выбраться наружу. Об этом сообщили в городской службе спасения.

Инцидент произошёл в лесу неподалёку от жилого дома на улице Дарвина в Хостинском районе курорта. Друзья девочки обратились за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей.

Для вызволения школьницы сотрудникам городской службы спасения и Южного регионального поисково-спасательного отряда пришлось задействовать альпинистское снаряжение.

Девочку подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Ребёнок сильно промок, замёрз и испугался, однако, по данным спасателей, обошлось без серьёзных травм.