В Сочи спасатели достали девятилетнюю девочку из открытого люка
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В Сочи прогулка с друзьями закончилась спасательной операцией для девятилетней девочки. Во время игры ребёнок провалился в открытый люк водоснабжения и не смог самостоятельно выбраться наружу. Об этом сообщили в городской службе спасения.
Инцидент произошёл в лесу неподалёку от жилого дома на улице Дарвина в Хостинском районе курорта. Друзья девочки обратились за помощью к прохожим, которые вызвали спасателей.
Для вызволения школьницы сотрудникам городской службы спасения и Южного регионального поисково-спасательного отряда пришлось задействовать альпинистское снаряжение.
Девочку подняли на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Ребёнок сильно промок, замёрз и испугался, однако, по данным спасателей, обошлось без серьёзных травм.
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