В Сочи временно закрыли часть пляжей после атаки

В Сочи временно закрыли для посещения пляжи на участке от «Маяка» до «Приморского». Ограничения будут действовать до устранения последствий атаки и завершения всех необходимых работ, сообщил глава города Андрей Прошунин.

На месте работают специальные службы. Они проводят необходимые мероприятия и занимаются ликвидацией последствий происшествия. Прошунин призвал жителей и гостей курорта соблюдать установленные ограничения. На остальной территории Сочи обстановка остаётся штатной.

Ночью 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В результате на набережной пострадали 28 человек, в том числе двое детей, а также была повреждена инфраструктура пляжа и Приморской набережной. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, трое взрослых и ребёнок остаются в больницах.