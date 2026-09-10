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Опубликовано 10 сентября, 09:13

В Сочи временно закрыли часть пляжей после атаки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Сочи временно закрыли для посещения пляжи на участке от «Маяка» до «Приморского». Ограничения будут действовать до устранения последствий атаки и завершения всех необходимых работ, сообщил глава города Андрей Прошунин.

На месте работают специальные службы. Они проводят необходимые мероприятия и занимаются ликвидацией последствий происшествия. Прошунин призвал жителей и гостей курорта соблюдать установленные ограничения. На остальной территории Сочи обстановка остаётся штатной.

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Ночью 9 сентября Сочи подвергся атаке безэкипажных катеров. В результате на набережной пострадали 28 человек, в том числе двое детей, а также была повреждена инфраструктура пляжа и Приморской набережной. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим, трое взрослых и ребёнок остаются в больницах.

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Николь Вербер
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