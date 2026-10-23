В Сочи вынесли приговор гиду после гибели туристки в «Пасти Дракона»

В Сочи экскурсовода Наталью Туракулову приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы после гибели девушки во время похода в закрытую для посещения пещеру «Пасть Дракона». Решение Адлерского районного суда уже вступило в законную силу. Об этом сообщили в судебной пресс-службе Краснодарского края.

Трагедия произошла в апреле 2026 года. Женщина организовала платный спелеологический маршрут, не имея необходимого разрешения и лицензии. За возможность попасть в опасную пещеру участники отдавали от семи до десяти тысяч рублей.

Во время спуска по страховочной системе возле водопада одна из девушек сорвалась и оказалась в бурном потоке. Полученные повреждения и утопление привели к её гибели на месте. Следователи уточняли, что погибшей была 24-летняя знакомая организатора, которую та привлекла в качестве помощницы.

Как установил суд, Туракулова пренебрегла основными требованиями безопасности. Она не заключила с путешественниками договоры, не провела обязательный инструктаж и не предупредила спасательные службы о предстоящем походе.

Женщину признали виновной в предоставлении небезопасных услуг и причинении смерти по неосторожности. Наказание назначили по части 1 статьи 238 и части 1 статьи 109 УК РФ.