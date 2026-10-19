Российская туристка сорвалась с шестиметровой высоты во время прогулки у водопада Куршунлу в турецкой Анталье. 58-летняя Ольга Л. потеряла равновесие на каменистой тропе и упала на скалы. Об этом сообщает Mash.

В Анталье россиянка упала с шести метров у водопада Куршунлу и попала в больницу. Фото © Telegram / Mash

Инцидент произошёл 18 октября около 13:30 на территории ботанического сада в районе Аксу. Женщина гуляла вместе с близкими, когда оступилась на одном из участков маршрута. Очевидцы сразу вызвали экстренные службы.

На помощь пострадавшей прибыли сотрудники жандармерии, спасатели, пожарные и медики. Из-за сложного рельефа специалистам пришлось спускаться к месту падения. Россиянку аккуратно уложили на носилки и подняли на безопасный участок, где ей оказали первую помощь.

По предварительной информации, туристка получила травмы рук, ног и спины. Её доставили в городскую больницу Антальи. При этом состояние женщины оценивается как хорошее, угрозы жизни нет.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели 37-летнего россиянина во время полёта на параплане в Турции. 7 октября Александр Кишенет поднялся на стартовую площадку горы Бабадаг в районе Олюдениза, чтобы провести тренировку. Однако вскоре после взлёта спортсмен по неизвестной причине рухнул на скалы. Прибывшие спасатели обнаружили мужчину уже без признаков жизни. По факту произошедшего начали проверку.

Кроме того, в конце сентября Life.ru сообщал о травмировании российской туристки во время сильного ливня в турецком Фетхие. Девушка находилась на террасе ресторана при отеле, когда из-за наводнения обрушился потолок. Пострадавшую госпитализировали с повреждениями колена и пальца. В больнице ей обработали раны и наложили швы. За сутки в районе выпало более 34 миллиметров осадков, а потоки воды затопили улицы и туристическую инфраструктуру.