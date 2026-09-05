В Сочи задержали мужчину за публикацию видео работы системы ПВО

Житель Сочи оказался в центре разбирательства после публикации в интернете видео с работой системы противовоздушной обороны. Мужчина снял действия российских сил ПВО с балкона своей квартиры и разместил запись в открытом доступе.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 37-летнего мужчину задержали сотрудники полиции совместно с представителями регионального управления ФСБ. По данным ведомства, он зафиксировал на камеру работу средств противовоздушной обороны, а затем опубликовал кадры в социальной сети.

В отношении сочинца составили административный протокол по статье 4.17 закона Краснодарского края № 608. В полиции уточнили, что ответственность наступила именно за размещение такой информации в открытом доступе.

Правоохранители регулярно напоминают о недопустимости публикации кадров с работой систем ПВО, средств радиоэлектронной борьбы и других объектов, связанных с обеспечением безопасности. Подобные снимки и видео могут раскрывать информацию о работе оборонных систем.

Ранее Life.ru писал, что в Рязани иностранца привлекли к ответственности после того, как он снял на телефон атаку беспилотника и выложил кадры в сеть. Мужчина признал свою вину, ему грозит штраф до миллиона рублей.