В Сочи сотрудники ФСБ задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в публичном оправдании деятельности проукраинских террористических организаций. Женщина, по данным спецслужбы, распространяла соответствующие высказывания в Telegram. Об этом сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

По версии ведомства, задержанная придерживалась украинской националистической идеологии и оставляла комментарии в открытом Telegram-канале со своей личной учётной записи. Публикации были доступны всем пользователям мессенджера.

Сотрудники ФСБ задокументировали сообщения и направили их на лингвистическую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что тексты содержат признаки публичного оправдания террористической деятельности. Таким образом, основанием для задержания стали именно высказывания женщины в интернете.

В Сочи уже выявляли подобные случаи. Life.ru рассказывал о задержании мужчины, который распространял в интернете материалы, прославлявшие террориста Шамиля Басаева*. По данным ФСБ, он публиковал сообщения, оправдывающие терроризм, находясь на территории Абхазии. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

*Внесен в список террористов.